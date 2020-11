Mercialys : suspend ses objectifs 2020 en raison du reconfinement

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La foncière de centres commerciaux Mercialys a suspendu lundi ses objectifs financiers pour l'année en cours, évoquant l'impact des nouvelles mesures de confinement en France sur ses activités.

Ces mesures "viendront inéluctablement peser sur une situation économique déjà fragilisée, sans qu'il ne soit possible à ce stade d'en quantifier précisément les impacts, ni sur les enseignes locataires de Mercialys, ni sur les comportements des consommateurs. La durée des contraintes actuellement en place est également incertaine, à une période de l'année importante pour l'activité des commerçants du fait de la proximité des fêtes de Noël", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Bien que toutes ses galeries commerciales restent ouvertes au titre des activités autorisées, comme lors de la première phase de confinement, Mercialys n'est pas en mesure de confirmer les objectifs communiqués à la fin juillet.

Le groupe tablait sur un résultat des opérations (FFO) par action en baisse de 10% à 15% en 2020 et sur un dividende compris dans une fourchette de 70% à 95% du FFO 2020.

"Ces objectifs seront actualisés dès lors que les perspectives sur le contexte sanitaire et les mesures gouvernementales associées s'éclairciront. Dans l'attente, et plus que jamais, Mercialys concentrera ses efforts sur sa gestion opérationnelle, la maîtrise de ses coûts et la protection de ses équilibres bilanciels", a indiqué le groupe.

