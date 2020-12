Mercialys : taux de certification environnementale amélioré

Mercialys annonce avoir obtenu et renouvelé la certification BREEAM In-Use de 11 centres commerciaux en 2020, et porté le taux de certification environnementale de son patrimoine à désormais 77% en valeur (contre 68% en 2019).



La société a en effet obtenu pour la première fois la certification BREEAM In-Use d'un centre commercial à Saint-Étienne, à un très haut niveau. Par ailleurs, elle a renouvelé les certifications de huit de ses actifs à un niveau supérieur à celui précédemment obtenu.



Enfin, deux centres commerciaux situés à Angoulême et Paris, détenus conjointement par Mercialys et Amundi Immobilier à travers la SCI AMR, obtiennent pour la première fois la certification BREEAM In-Use.



