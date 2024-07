Mercialys : titre en hausse, un broker relève sa cible

Le 29 juillet 2024 à 17:15 Partager

Mercialys gagne plus de 2% à Paris, après que Invest Securities a confirmé son conseil à l'achat sur la valeur et relevé son objectif de cours à 12,9 E (au lieu de 12,1 E) après l'annonce de ses résultats du 1er semestre et la confirmation de ses objectifs.



Le groupe d'immobilier commercial a fait état d'une hausse de 3% du résultat net récurrent (RNR) par action sur les six premiers mois de l'année, soit une tendance supérieure à son objectif annuel d'au moins 2%.



'Comme attendu, les indexations toujours fortes (+4,4%) au S1 se sont traduites par des pressions sur la réversion (-0,2%) qui restent somme toute contenues dans un contexte de taux d'occupation toujours très élevé à 95,6%' indique le bureau d'analyses.



'La foncière continue d'afficher un bilan solide (LTV 39,4%) et un pipeline flexible (432mE dont 4% engagés) qui autorise une reprise des investissements. La finalisation des transferts d'enseignes Casino est de bon augure pour la performance opérationnelle des galeries' estime Invest Securities.



'Dans ce contexte, la foncière a, sans surprise, réitéré ses guidances 2024, très crédibles (RNR/action a minima +2%, taux de distribution 75% à 95%). La prise en compte du contexte de stabilisation des valeurs d'actifs et de coûts de refinancement meilleurs qu'anticipé nous conduisent à réviser notre objectif' rajoute Invest Securities.

Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.