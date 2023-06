Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de produits pharmaceutiques (67,9%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ; - vente de vaccins (19,9%) ; - vente de produits de santé animale (11,4%) ; - autres (0,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46%), Europe-Moyen Orient-Afrique (27,4%), Chine (9%), Japon (5,6%), Asie-Pacifique (4,9%), Amérique latine (4,5%) et autres (2,6%).

Secteur Produits pharmaceutiques