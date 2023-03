Merck & Co., Inc. : La tendance devrait se poursuivre 07/03/2023 | 08:41 achat En cours

Cours d'entrée : 111.77$ | Objectif : 125$ | Stop : 102$ | Potentiel : 11.84% Le retour des volumes et de la volatilité marquent théoriquement le point de départ d'une impulsion haussière pour Merck & Co., Inc.. La hausse devrait se poursuivre.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 125 $. Synthèse Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Merck & Co., Inc. représente actuellement 5.58 % du portefeuille Investisseur USA. Une position a été ouverte le 06/06/2022 au cours de 92.23 $. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur USA géré par Zonebourse.com.

Points forts Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.



Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.



Avec une valeur d'entreprise estimée à 4.79 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.



Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pharmacies - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MERCK & CO., INC. 0.14% 282 038 JOHNSON & JOHNSON -12.81% 405 123 NOVO NORDISK A/S 7.46% 325 930 ELI LILLY AND COMPANY -12.81% 287 669 ABBVIE INC. -3.92% 274 752 ROCHE HOLDING AG -6.82% 233 903 PFIZER, INC. -19.77% 231 000 ASTRAZENECA PLC -4.24% 200 297 NOVARTIS AG -5.23% 180 118 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPAN.. -3.68% 144 606 AMGEN INC. -10.60% 125 543

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2023 58 262 M - 54 551 M Résultat net 2023 16 060 M - 15 037 M Dette nette 2023 7 614 M - 7 129 M PER 2023 17,6x Rendement 2023 2,69% Capitalisation 282 Mrd 282 Mrd 264 Mrd VE / CA 2023 4,97x VE / CA 2024 4,49x Nbr Employés 68 000 Flottant 70,8% Prochain événement sur MERCK & CO., INC. 06/03/23 American college of cardiology scientific conference - abstract no: #lba 413-15 Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 28 Dernier Cours de Clôture 111,10 $ Objectif de cours Moyen 120,52 $ Ecart / Objectif Moyen 8,48% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Robert M. Davis Chairman, President & Chief Executive Officer Caroline A. Litchfield Chief Financial Officer & Executive Vice President Dave Williams Chief Information & Digital Officer Lisa LeCointe-Cephas Chief Ethics & Compliance Officer, SVP Thomas Henry Glocer Lead Independent Director