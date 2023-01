Merck : BofA relève son opinion

Bank of America a relevé mercredi son opinion sur le titre Merck à 'achat' contre 'neutre' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé en parallèle de 110 à 130 dollars.



Dans une note de recherche, l'analyste salue l'exécution commerciale sans faille du géant biopharmaceutique américain, une performance qu'il s'attend à voir perdurer malgré la dégradation de la conjoncture économique.



BofA souligne que la croissance supérieure qu'affiche le groupe de santé (+6% attendu par an en moyenne sur la période 2023-2025, contre +1% pour ses pairs) constitue un élément précieux dans un contexte jugé de plus en plus incertain.



Quant au risque de trop s'en remettre à son médicament-phare, l'anticancéreux Keytruda, l'intermédiaire estime que le groupe a su mener à bien une 'solide' stratégie de diversification afin de remédier à ce risque d'une trop grande 'concentration' de ses activités.



