Merck : Credit Suisse rehausse son objectif de cours

Credit Suisse a relevé lundi son objectif de cours sur Merck, qu'il porte de 120 à 125 dollars, percevant une opportunité 'exceptionnelle' avant la tenue, le mois prochain, du congrès de l'American College of Cardiology.



Le bureau d'études - qui affiche une opinion 'surperformance' sur le titre - explique que ce rendez-vous médical va constituer un 'catalyseur de premier plan' pour le groupe biopharmaceutique américain.



D'après Credit Suisse, les deux présentations les plus attendues sont celles, prévues le 6 mars, concernant les conclusions de phase 3 sur le sotatercept dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire et les résultats de phase 2 sur le comprimé anticholestérol PCSK9.



Dans sa note, l'analyste dit assigner une probabilité de succès de 90% à sotatercept pour des ventes annuelles anticipées autour de trois milliards de dollars.



Concernant PCSK9, le professionnel estime désormais que les ventes du médicament pourraient atteindre cinq milliards de dollars, contre une précédente prévision de 1,3 milliard de dollars.



