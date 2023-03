Merck : Jefferies initie la couverture à l'achat

Jefferies initie, ce lundi, la couverture du titre Merck à l'achat avec un objectif de cours de 125$.



' Merck présente un meilleur profil de croissance en termes de BPA que ses pairs à grande capitalisation ', débute l'analyste pour qui le médicament phare, le Keytruda, est ' mal évalué par les investisseurs '.



S'ajoutent les chiffres de Sotatercept, ' en hausse ' et le segment cardiovasculaire, ' avec des ventes maximales estimées à 10 milliards de dollars '.



Surtout, Gardasil a ' une grande opportunité de croissance en Chine et des niveaux de croissance stables aux Etats-Unis ', relève Jefferies. Et de voir ce vaccin anti-HPV atteindre 11 milliards de dollars d'ici 2030 ' et continuer à croître au-delà '.



