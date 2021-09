Merck : Morgan Stanley dégrade sa recommandation

Morgan Stanley a dégradé mardi sa recommandation sur le titre Merck, ramené de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours abaissé de 90 à 85 dollars.



S'il dit toujours croire au potentiel offert par l'immunothérapie Keytruda, l'intermédiaire dit également s'inquiéter du manque de diversification qui caractérise aujourd'hui le groupe biopharmaceutique américain.



'Les investisseurs ne sont pas convaincus du fait que le portefeuille de médicaments en développement, qui inclut le traitement contre le VIH g islatravir et plusieurs molécules d'oncologie, soit suffisant pour permettre de faire face à la perte d'exclusivité sur le Keytruda, prévue à la fin de la décennie', explique-t-il.



'Le titre pourrait éventuellement bénéficier de résultats positifs de phase 3 portant sur le comprimé anti-Covid, voire d'une éventuelle mise sur le marché, mais nous ne voyons pas de potentiel haussier significatif tant que les problèmes de pertes d'exclusivité n'auront pas été réglés d'un point de vue stratégique', conclut l'analyste.



