Merck : Wells Fargo dégrade sa recommandation

Wells Fargo a annoncé lundi avoir dégradé sa recommandation sur Merck, qu'il ramène à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours abaissé de 120 à 115 dollars, expliquant préférer se tenir à l'écart de la valeur après sa récente appréciation en Bourse.



Dans une note envoyée à ses clients, le bureau d'études rappelle que sa recommandation favorable sur le titre était jusqu'ici basée sur sa perception selon laquelle la branche pharmaceutique du groupe était sous-valorisée, tout comme ses perspectives en matière de nouveaux traitements cardiovasculaires.



Mais suite à la récente progression du titre, qui s'est adjugé près de 40% depuis le début de l'année contre un repli de 4% pour l'indice NYSE Arca Pharmaceutical, il estime que le titre est aujourd'hui correctement valorisé sur la base d'un PER 2023 de 16x.



Dans sa note, Wells Fargo évoque aussi un manque de catalyseurs sur le court terme, ainsi que la perspective d'une perte d'exclusivité sur l'immunothérapie Keytruda, susceptibles selon lui de limiter le potentiel de revalorisation.



