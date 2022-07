La valeur du jour à Wall Street - Merck&Co prêt à débourser 40 milliards de dollars pour Seagen

Merck&Co perdait 0,13% à 93 dollars à Wall Street. Le laboratoire pharmaceutique américain négocie actuellement l'acquisition de la biotech Seagen Inc, affirme le Wall Street Journal. Le cours de la pépite spécialisée dans le traitement du cancer gagnait quant à lui 2,77% à 179,86 dollars au Nasdaq. Le montant de la transaction pourrait avoisiner les 40 milliards de dollars, soit 200 dollars par action, voire plus. Cette opération, si elle va à son terme, permettrait au géant américain de renforcer sa gamme d'anticancéreux.



Les sociétés cherchent à conclure un accord avant ou au moment de l'annonce des résultats trimestriels de Merck, prévue le 28 juillet. Mais pour l'instant, il n'y a toujours aucune garantie que les sociétés parviennent à un accord sur une opération de rachat.



L'oncologie est une priorité pour de nombreux laboratoires pharmaceutiques. En 2021, bien que la pandémie de Covid ait ralenti le rythme des consultations et donc des traitements ultérieurs, le marché de l'oncologie a augmenté de 12% pour atteindre 185 milliards de dollars, selon l'institut Iqvia.



Merck a une capitalisation boursière de 235 milliards de dollars. Seagen (2 800 collaborateurs dans le monde). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 426 millions de dollars au premier trimestre 2022 en progression de 28% par rapport à la même période l'an passé. Sur l'exercice 2021, il a engrangé 1,6 milliard de dollars de revenus.



L'acquisition de Seagen contribuerait à élargir sa gamme de médicaments contre le cancer, actuellement dominée par le Keytruda, le traitement thérapeutique le plus vendu de la société avec 17,2 milliards de dollars de ventes l'année dernière.



Si elle se fait, l'opération pourrait également contribuer à compenser l'effondrement des ventes attendu lorsque Keytruda atteindra la "falaise des brevets" (perte de protection), ce que les analystes prévoient d'ici la fin de cette décennie. Selon les analystes de Cowen & Co., le Keytruda pourrait représenter près de 40% des ventes de Merck&Co en 2027.