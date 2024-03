Le Dow Jones a été le plus performant des trois principaux indices mercredi, soutenu par les gains du fabricant de médicaments Merck, alors que les investisseurs attendent les prochaines données sur l'inflation et les commentaires des décideurs de la Réserve fédérale pour se faire une idée de la trajectoire des taux d'intérêt.

Merck & Co a progressé de 4,77%, ce qui représente la plus forte hausse en pourcentage du Dow Jones après que la Food and Drug Administration américaine a approuvé son traitement pour les adultes souffrant d'une maladie pulmonaire rare.

Le Dow Jones est à environ 1 % de franchir pour la première fois le seuil des 40 000 points.

Les gains sur le Nasdaq, très technologique, ont été limités par le géant de l'intelligence artificielle Nvidia, qui a perdu 2,59 % et était sur le point de connaître sa deuxième baisse consécutive. Les actions ont toutefois progressé de plus de 80 % sur l'année.

Les données récentes qui ont montré une inflation plus forte que prévu sous la forme de prix à la consommation (CPI) et de prix à la production (PPI) n'ont pas réussi à perturber de manière significative les attentes du marché pour une réduction des taux d'au moins 25 points de base (bps) de la part de la Réserve Fédérale en juin.

Lors de sa réunion de politique monétaire de la semaine dernière, la Fed a maintenu ses prévisions de trois baisses de taux cette année, ce que les responsables de la Fed ont largement confirmé cette semaine dans leurs commentaires.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, doit être publié le vendredi saint, jour où le marché boursier américain sera fermé.

"Nous vivons dans l'intervalle de ces deux dates importantes, et les marchés se comportent largement comme nous nous y attendions, c'est-à-dire que nous voyons les actions faire du surplace, avec un peu de faiblesse que je mettrais probablement sur le compte d'un rééquilibrage de fin de trimestre", a déclaré Craig Fehr, responsable de la stratégie d'investissement chez Edward Jones à St.

Louis. "Mais nous avons des marchés bien ancrés sur les grandes données, à savoir l'inflation, les décisions de la Fed et le marché du travail."

Plus tard dans la journée, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, devrait s'exprimer devant l'Economic Club of New York.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 307,35 points, soit 0,77 %, pour atteindre 39 584,13, le S&P 500 a gagné 23,92 points, soit 0,46 %, pour atteindre 5 227,50 et le Nasdaq Composite a gagné 35,50 points, soit 0,22 %, pour atteindre 16 351,19.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient prêts à enregistrer des gains trimestriels, le S&P étant en passe de réaliser sa plus forte hausse en pourcentage pour un premier trimestre depuis 2019.

Les traders considèrent qu'il y a 70,4% de chances que la Fed entame son cycle d'assouplissement en juin, selon l'outil FedWatch du CME.

Neuf des 11 principaux secteurs du S&P 500 étaient en hausse, les services aux collectivités et l'immobilier, sensibles aux taux, étant les plus performants à la faveur de la baisse des rendements obligataires.

Parmi les actions individuelles, Trump Media & Technology Group a bondi de 14,16 %, un jour après ses débuts fulgurants sur le Nasdaq.

GameStop a plongé de 14,77 % après que le détaillant de jeux vidéo ait annoncé une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre et déclaré qu'il avait supprimé un nombre non précisé d'emplois pour réduire les coûts.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,43 contre 1 sur le NYSE, tandis que les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport d'environ 2,43 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 43 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 131 nouveaux plus hauts et 72 nouveaux plus bas. (Reportage de Chuck Mikolajczak ; Rédaction d'Aurora Ellis)