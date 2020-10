Le bénéfice de Merck dopé par les ventes de l'anti-cancéreux Keytruda

New York (awp/afp) - Le laboratoire pharmaceutique américain Merck, soutenu par la forte progression des ventes de son anti-cancéreux Keytruda et ses produits pour animaux, a vu ses profits bondir au troisième trimestre et a relevé ses prévisions pour l'année.

Le groupe a toutefois été affecté sur la période par la pandémie, qui a fait reculer les ventes de son vaccin Gardasil -- indiqué pour la prévention du cancer du col de l'utérus -- à la rentrée et perturbé les visites des patients chez les médecins.

Le chiffre d'affaires n'a ainsi progressé que de 1% à 12,6 milliards de dollars, détaille un communiqué.

Mais Merck a pu se reposer dans le même temps sur son blockbuster: les ventes du Keytruda, qui représente plus d'un quart des recettes de Merck, ont bondi de 21%.

Celles des produits dédiées à la santé des animaux ont progressé de 9%.

Le bénéfice net de la société s'est envolé de 55% entre juillet et septembre, à 2,9 milliards de dollars. Ajusté par action et hors éléments exceptionnels, mesure préférée des investisseurs, il s'affiche à 1,74 dollar, soit bien au-dessus des prévisions des analystes (1,43 dollar).

Son action montait de 1,2% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la séance à la Bourse de New York.

L'entreprise estime que la pandémie a surtout affecté ses ventes au deuxième trimestre mais qu'elle continuera à affecter, dans une moindre mesure, son activité au quatrième trimestre, en particulier en Europe et dans certains pays émergents.

Le Covid-19 devrait au total affecter son chiffre d'affaires à hauteur d'environ 2,35 milliards de dollars en 2020.

Mais le laboratoire a aussi diminué ses dépenses en raison de la pandémie.

Aussi le groupe a-t-il légèrement relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année à une fourchette comprise entre 47,6 milliards et 48,6 milliards de dollars. Il a également un peu remonté ses prévisions de bénéfice ajusté par action à une fourchette comprise entre 5,91 et 6,01 dollars.

Merck travaille aussi sur le développement de plusieurs vaccins et traitements contre le Covid-19, même s'il est moins avancé que certains concurrents sur ce terrain.

Il vient ainsi seulement de débuter un essai clinique de phase 1 pour un vaccin reposant sur une plateforme utilisée habituellement pour la rougeole et prévoit de débuter "bientôt" un essai clinique pour un autre vaccin reposant sur la technologie déjà approuvée pour la lutte contre Ebola.

afp/jh