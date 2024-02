Les sénateurs démocrates américains ont interrogé jeudi trois hauts responsables de l'industrie pharmaceutique sur le coût élevé des médicaments délivrés sur ordonnance, mais n'ont pas réussi à obtenir d'eux qu'ils s'engagent à faire baisser les prix.

Chris Boerner, PDG de Bristol Myers Squibb, Robert Davis, PDG de Merck, et Joaquin Duato, PDG de Johnson & Johnson, ont comparu devant la commission sénatoriale de la santé, de l'éducation, du travail et des pensions (HELP), Davis et Duato n'ayant accepté de le faire que la semaine dernière, en réponse à une menace de citation à comparaître.

Au cours de l'audition, présidée par le sénateur Bernie Sanders, président de la commission HELP, les trois dirigeants ont refusé de s'engager à baisser leurs prix aux États-Unis pour les aligner sur ceux pratiqués dans d'autres pays, comme le Canada.

"Au Canada, les médicaments sont généralement moins disponibles et il faut souvent beaucoup plus de temps pour que ces médicaments soient disponibles en moyenne", a déclaré M. Boerner.

Des pays comme le Canada et le Japon, où les prix des médicaments sont plus bas, ont une espérance de vie plus élevée qu'aux États-Unis malgré cet accès réduit, a rétorqué M. Sanders.

Les PDG ont reconnu qu'ils continuaient à faire des bénéfices dans les pays où leurs produits sont beaucoup moins chers qu'aux États-Unis.

Cette audition intervient alors que l'administration du président Joe Biden met en œuvre le premier programme de négociation des prix des médicaments pour le régime d'assurance maladie Medicare destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus, en vertu de la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act). Les négociations ont débuté cette année pour les dix premiers médicaments sélectionnés, dont les prix n'entreront en vigueur qu'en 2026.

L'industrie pharmaceutique a exercé une forte pression contre cette disposition et plusieurs grandes entreprises, dont Bristol Myers, Merck et J&J, ont intenté un procès au gouvernement à ce sujet après son adoption.

Les dirigeants ont imputé la hausse des prix aux gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBM), des intermédiaires qui négocient le paiement des médicaments sur ordonnance avec les fabricants de médicaments pour le compte de leurs clients employeurs et assureurs de santé.

M. Sanders a déclaré que les trois entreprises avaient réalisé des milliards de dollars de bénéfices et qu'elles en avaient dépensé une grande partie en rachats d'actions et en dividendes, bien plus que ce qu'elles avaient consacré à la recherche et au développement

"Pas un seul dollar de ces revenus ne va aux PBM", a-t-il déclaré.

Les PBM ont fait l'objet d'un examen minutieux, la Commission fédérale du commerce (FTC) enquêtant sur leur rôle dans l'augmentation des coûts des soins de santé et les législateurs proposant plusieurs projets de loi qui les obligeraient à rendre publiques leurs structures tarifaires.

Au cours des 25 dernières années, le secteur a dépensé plus de 8,5 milliards de dollars en lobbying auprès des démocrates et des républicains, a indiqué M. Sanders, et plus de 745 millions de dollars en contributions aux campagnes électorales.

Selon Reuters

a révélé que les PBM ont augmenté leurs dépenses de lobbying en 2023, mais qu'ils n'ont pas encore dépensé la moitié de ce que l'industrie pharmaceutique a dépensé. (Reportage d'Ahmed Aboulenein ; Rédaction de Caroline Humer et Bill Berkrot)