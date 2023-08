Les fabricants de médicaments se préparent à l'annonce par le gouvernement américain des dix médicaments de prescription qui feront l'objet des toutes premières négociations de prix par le programme Medicare, qui couvre 66 millions de personnes, selon trois grands fabricants.

Les États-Unis devraient publier la liste en ligne dans un mois environ, donnant ainsi le coup d'envoi d'un processus qui a déjà fait l'objet de nombreuses contestations juridiques.

La loi sur la réduction de l'inflation (IRA), signée par le président Joe Bidens et promulguée l'année dernière, permet à Medicare de négocier les prix de certains de ses médicaments les plus coûteux. Elle vise à économiser 25 milliards de dollars par an sur les prix des médicaments d'ici à 2031.

Les entreprises et Wall Street ont cherché à savoir quels médicaments seraient probablement choisis pour entamer le processus de fixation des prix qui entrerait en vigueur en 2026. La réduction minimale sur le prix catalogue serait de 25 %.

Trois fabricants de médicaments ont déclaré à Reuters qu'ils s'attendaient à ce que l'assurance-maladie publie la liste sur son site web sans fournir d'informations préalables sur ce qu'elle contiendrait. Deux d'entre eux ont déclaré avoir demandé à être prévenus à l'avance, mais l'agence n'a pas répondu à leurs questions.

Les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) ont refusé de commenter les inquiétudes exprimées par les entreprises et l'absence de réponse de leur part.

L'agence Medicare a défini des critères pour l'inscription sur la liste, comme le fait qu'un médicament soit vendu en pharmacie, qu'il n'y ait pas de concurrence générique importante et qu'il soit sur le marché depuis au moins neuf ans - 13 ans pour les médicaments biotechnologiques plus complexes.

Le fabricant américain de médicaments Merck & Co s'attend, sur la base de la feuille de route de l'agence pour le volet "prix des médicaments" de la nouvelle loi, à ce que son médicament contre le diabète, le Januvia, soit inclus dans le premier cycle de négociations.

"Ils ne nous ont donné aucune indication - ni à personne d'autre - sur les médicaments spécifiques qui seront inclus", a déclaré Rob Davis, PDG de Merck, lors d'une interview.

Après la publication de la liste, qui devrait intervenir à la date limite du 1er septembre fixée par Medicare ou à une date proche, les fabricants disposeront de 30 jours pour soumettre des données sur leurs médicaments et signer des accords de participation aux négociations.

Ces données comprendront les coûts de recherche, de développement et de production, des informations sur les demandes de brevet et des données sur les recettes et le volume des ventes des médicaments sélectionnés.

Les entreprises ont envoyé des lettres à la CMS indiquant que 30 jours est un délai déraisonnablement court pour leur permettre de fournir les données sur les médicaments que le gouvernement utilisera pour déterminer les prix maximums équitables pour ces médicaments, et qu'un préavis les aiderait à se préparer.

Les fabricants de médicaments affirment que la loi nuira à l'innovation et qu'elle viole les droits que leur confèrent les premier, cinquième et huitième amendements de la Constitution des États-Unis. Quatre entreprises pharmaceutiques et deux associations industrielles ont intenté des actions distinctes mais similaires devant plusieurs tribunaux.

Dans leurs actions en justice, Bristol Myers Squibb, Johnson & Johnson et Astellas Pharma ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que des médicaments figurent sur la liste du gouvernement en septembre prochain.

AbbVie a déclaré lors d'une conférence téléphonique la semaine dernière qu'elle examinait attentivement la possibilité d'inclure son médicament anticancéreux Imbruvica, qui se vend très bien.