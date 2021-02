MERCK & CO : départ annoncé du directeur général

Merck & Co a annoncé le départ de son directeur général Kenneth Frazier le 30 juin prochain, après dix ans à ce poste et 29 ans au sein du laboratoire pharmaceutique. Il sera remplacé par l'actuel directeur financier, Robert Davis. Cette annonce survient alors que le groupe a dévoilé des résultats trimestriels décevants mais des perspectives encourageantes.



Merck & Co a accusé une perte nette de 2,09 milliards de dollars, ou une perte de 83 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,32 dollar contre un consensus de 1,38 dollar.



Le chiffre d'affaires a grimpé de 5% à 12,51 milliards. Le marché visait 12,67 dollars.