MERCK & CO : premier trimestre décevant

Merck & Co a dévoilé des résultats trimestriels plus dégradés que prévu. Au premier trimestre, le laboratoire américain a réalisé un bénéfice net de 3,18 milliards de dollars, contre 3,22 milliards un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,4 dollar. Les analystes tablaient sur 1,61 dollar. Le chiffre d'affaires a atteint 12,08 milliards, contre 12,06 milliards. Le consensus le donnait à 12,61 milliards. Pour 2021, le groupe table sur un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 6,48 et 6,68 dollars. Wall Street vise 6,49 dollars.