MERCK & CO : stoppe le développement de ses deux candidats vaccins contre le Covid-19

Le groupe pharmaceutique américain Merck & Co a annoncé l'arrêt du développement de ses deux candidats vaccins contre le Covid-19 en raison des résultats décevants des essais de phase 1. Du fait de cet arrêt, il enregistrera une charge exceptionnelle dans ses comptes du quatrième trimestre. Merck & Co a indiqué qu'il continuerait le développement de deux traitements, le MK-7110 et le MK-4482 (molnupiravir), contre la pandémie et qu'il augmenterait leur capacité de production.