Merck & Co, Inc. a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé KEYTRUDA, la thérapie anti-PD-1 de Merck, en association avec la chimioradiothérapie (CRT) pour le traitement des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus de stade III-IVA selon la classification FIGO 2014 (Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique). L'autorisation est basée sur les données de l'essai de phase 3 KEYNOTE-A18, dans lequel KEYTRUDA plus CRT a démontré une amélioration de la survie sans progression (PFS), réduisant le risque de progression de la maladie ou de décès de 41% (HR=0,59 [95% CI, 0,43-0,82]) par rapport au placebo plus CRT chez les patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus de stade III-IVA selon la FIGO 2014. La médiane de la PFS n'a été atteinte dans aucun des deux groupes.

Cette autorisation marque la troisième indication de KEYTRUDA dans le cancer du col de l'utérus et la 39e indication de KEYTRUDA aux États-Unis. Les réactions indésirables à médiation immunitaire, qui peuvent être graves ou fatales, peuvent survenir dans n'importe quel système organique ou tissu et peuvent affecter plusieurs systèmes corporels simultanément. Les effets indésirables à médiation immunitaire peuvent survenir à tout moment pendant ou après le traitement par KEYTRUDA, y compris la pneumonie, la colite, l'hépatite, les endocrinopathies, la néphrite, les réactions dermatologiques, le rejet de greffe d'organe solide et les complications de la greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques. Les effets indésirables importants à médiation immunitaire énumérés ici peuvent ne pas inclure tous les effets indésirables à médiation immunitaire graves et fatals possibles.

L'identification et la prise en charge précoces des effets indésirables à médiation immunitaire sont essentielles pour garantir une utilisation sûre de KEYTRUDA. En fonction de la gravité de l'effet indésirable, le traitement par KEYTRUDA doit être suspendu ou arrêté définitivement et des corticostéroïdes doivent être administrés si nécessaire. KEYTRUDA peut également provoquer des réactions graves ou potentiellement mortelles liées à la perfusion.

Sur la base de son mécanisme d'action, KEYTRUDA peut être nocif pour le fœtus lorsqu'il est administré à une femme enceinte. Aux États-Unis, KEYTRUDA a deux autres indications approuvées dans le cancer du col de l'utérus : en association avec la chimiothérapie, avec ou sans bévacizumab, pour le traitement des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus persistant, récurrent ou métastatique dont les tumeurs expriment PD-L1 (score positif combiné [CPS] =1) selon un test approuvé par la FDA ; et en monothérapie pour le traitement des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus récurrent ou métastatique dont la maladie a progressé pendant ou après la chimiothérapie et dont les tumeurs expriment PD-L1 (CPS =1) selon un test approuvé par la FDA. Conception de l'étude et données supplémentaires à l'appui de l'approbation : KEYNOTE-A18, également connu sous le nom de ENGOT-cx11/GOG-3047, est un essai de phase 3 multicentrique, randomisé, en double aveugle et contrôlé par placebo (ClinicalTrials.gov, NCT04221945) sponsorisé par Merck et mené en collaboration avec les groupes ENGOT (European Network for Gynaecological Oncological Trial) et la GOG Foundation, Inc. (GOG), qui étudie KEYTRUDA en association avec la CRT (cisplatine et radiothérapie externe [EBRT] suivie d'une curiethérapie [BT]).

L'essai a porté sur 1 060 patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus qui n'avaient pas reçu auparavant de chirurgie définitive, de radiothérapie ou de thérapie systémique pour le cancer du col de l'utérus. Il y avait 596 patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus de stade III-IVA selon la FIGO 2014 (atteinte tumorale du bas du vagin avec ou sans extension à la paroi pelvienne ou hydronéphrose/rein non fonctionnel ou propagation aux organes pelviens adjacents) avec atteinte ganglionnaire positive ou négative, et 462 patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus de stade IB2-IIB selon la FIGO 2014 (lésions tumorales > 4 cm ou lésions cliniquement visibles > 4 cm).4 cm ou lésions cliniquement visibles qui se sont étendues au-delà de l'utérus mais ne se sont pas étendues à la paroi pelvienne ou au tiers inférieur du vagin) avec une maladie à ganglions positifs ; deux patientes avaient une maladie de stade IVB selon la FIGO 2014. Les patientes ont été randomisées (1:1) pour recevoir soit : KEYTRUDA (200 mg par voie intraveineuse [IV]) toutes les trois semaines (Q3W) pendant cinq cycles, en même temps que du cisplatine (40 mg/m2 IV) toutes les semaines pendant cinq cycles (une sixième perfusion facultative pouvait être administrée selon les pratiques locales) et une radiothérapie (EBRT suivie de BT), suivie de KEYTRUDA (400 mg IV) toutes les six semaines (Q6W) pendant 15 cycles ; Placebo IV Q3W pendant cinq cycles en même temps que le cisplatine (40 mg/m2 IV) chaque semaine pendant cinq cycles (une sixième perfusion facultative pouvait être administrée selon les pratiques locales) et la radiothérapie (EBRT suivie de BT), suivie du placebo IV Q6W pendant 15 cycles.

Le traitement s'est poursuivi jusqu'à la progression de la maladie définie par RECIST v.1.1 et déterminée par l'investigateur ou jusqu'à l'apparition d'une toxicité inacceptable. L'évaluation de l'état de la tumeur a été réalisée toutes les 12 semaines à partir de la fin de la CRT pendant les deux premières années, puis toutes les 24 semaines la troisième année, et enfin tous les ans. Les principaux critères d'évaluation de l'efficacité étaient la SSP évaluée par l'investigateur selon RECIST v1.1, modifié pour suivre un maximum de 10 lésions cibles et un maximum de cinq lésions cibles par organe, ou une confirmation histopathologique, et la survie globale (SG).