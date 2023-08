Merck & Co a affiché une perte moins importante que prévu au deuxième trimestre et a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année mardi, grâce à ses deux produits les plus vendus, l'immunothérapie anticancéreuse Keytruda et le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) Gardasil.

Les ventes au cours du trimestre se sont élevées à 15,0 milliards de dollars, contre 14,6 milliards de dollars il y a un an, malgré une forte baisse de la demande pour le Lagevrio, le traitement COVID-19 de Merck.

Les analystes s'attendaient en moyenne à des ventes de 14,4 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Merck a déclaré des ventes de Keytruda d'environ 6,3 milliards de dollars pour le trimestre, soit une hausse de 19 % par rapport aux prévisions des analystes qui tablaient sur 5,9 milliards de dollars. Les ventes de Gardasil, qui prévient les cancers causés par le VPH, ont bondi de 47 % pour atteindre 2,5 milliards de dollars, dépassant également largement les estimations de Wall Street qui étaient de 2,1 milliards de dollars.

Rob Davis, PDG de Merck, a déclaré que la force du Keytruda provenait des États-Unis et de l'étranger, et qu'il était de plus en plus utilisé avant d'autres traitements.

"Il s'agit en fait d'une très forte demande, car nous continuons à nous intéresser aux premières lignes de cancer", a déclaré M. Davis lors d'une interview. Il a ajouté que Keytruda était plus souvent utilisé contre une forme particulièrement agressive de cancer connue sous le nom de cancer du sein triple négatif, ce qui a contribué à l'augmentation de ses ventes.

L'utilisation de Gardasil en Chine a été le plus grand moteur de croissance pour le vaccin, a déclaré M. Davis. Il y a de la place pour une croissance supplémentaire de Gardasil à mesure que son utilisation s'étend au traitement des hommes et se déplace dans des villes plus petites, a-t-il ajouté.

Les ventes de Lagevrio ont chuté à 200 millions de dollars au cours du trimestre, contre 1,2 milliard de dollars l'année précédente, car la demande de produits thérapeutiques COVID-19 s'est dissipée en raison des faibles taux d'infection.

La société a enregistré une perte ajustée de 5,2 milliards de dollars, soit 2,06 dollars par action, principalement en raison d'une charge de 10,2 milliards de dollars liée à l'acquisition de Prometheus Biosciences. Les analystes s'attendaient à une perte de 2,18 dollars.

L'année dernière, la société avait annoncé des bénéfices de 4,7 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit 1,87 dollar par action.

Elle a payé près de 11 milliards de dollars en espèces pour Prometheus, ajoutant ainsi à son portefeuille un traitement expérimental prometteur pour la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.

Merck a cherché à conclure des accords pour se protéger d'une éventuelle perte de revenus lorsque les brevets sur le Keytruda commenceront à expirer vers la fin de la décennie.

M. Davis a déclaré que l'accord avec Prometheus ne limitera pas la capacité de l'entreprise à conclure d'autres accords, et que Merck continue à "rechercher des opportunités scientifiques, basées sur la science".

"Bien que je sois très satisfait de ce que nous avons dans le pipeline interne et des progrès que nous réalisons, nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire", a-t-il déclaré.

Merck a déclaré qu'il s'attendait désormais à des ventes annuelles de 58,6 à 59,6 milliards de dollars, contre 57,7 à 58,9 milliards de dollars précédemment. Les analystes prévoyaient des ventes de 58,7 milliards de dollars.

Le fabricant américain de médicaments s'attend désormais à gagner entre 2,95 et 3,05 dollars par action pour 2023. (Reportage de Michael Erman, édition de Bill Berkrot)