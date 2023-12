Merck : arrêt d'une étude clinique dans le cancer du poumon

Merck a annoncé jeudi l'arrêt d'une étude clinique de phase 3 sur son immunothérapie vedette Keytruda dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules squameux et métastatique.



Le groupe biopharmaceutique justifie sa décision par des conclusions émises par le comité indépendant du suivi de l'étude suite au passage en revue de données intermédiaires.



Selon ces résultats, Keytruda associé à une chimiothérapie suivi d'un traitement conjuguant Keytruda et Lynparza n'a pas permis d'améliorer le taux de survie globale des patients, l'un des critères d'évaluation principaux de l'étude.



L'autre critère primaire, la survie sans progression de la maladie, n'a pas atteint, lui non plus, un niveau 'statistiquement significatif'.



Autres conclusions décevantes présentées à l'ESMO, l'association entre vibostolimab et pembrolizumab a bien permis d'améliorer de 2,4 mois la survie sans progression de la maladie chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique.



A 5,6 mois contre 3,2 mois pour le docetaxel seul, cette amélioration n'est toutefois pas significative, précise Merck.



Déception aussi sur la combinaison vibostolimab/pembrolizumab qui n'a pas fait mieux que le docetaxel seul avec une survie de 2,7 mois 3,2 pour le groupe de référence.



