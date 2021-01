Merck : arrêt de deux vaccins candidats contre la Covid

Merck (MSD hors États-Unis et Canada), annonce arrêter le développement de ses candidats vaccins V590 et V591 contre la Covid-19, suite à l'examen de résultats d'études cliniques de phase I décevants en termes de réponses immunitaires sur ces vaccins.



En conséquence, le groupe de santé enregistrera une charge dans ses comptes sous les normes GAAP au titre du quatrième trimestre 2020, charge qui n'aura toutefois pas d'incidence sur les résultats en données ajustées.



Le laboratoire américain prévoit de concentrer sa stratégie de recherche et ses capacités de production sur l'avancement de deux candidats thérapeutiques, MK-7110 et le MK-4482 (molnupiravir), le second étant développé en collaboration avec Ridgeback Bio.



