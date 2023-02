Merck : avis négatif du CHMP de l'EMA sur Lagevrio

Merck (MSD hors Amérique du Nord) et Ridgeback Biotherapeutics indiquent que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé le refus de l'autorisation de mise sur le marché de Lagevrio (molnupiravir).



Les deux laboratoires pharmaceutiques rappellent que cette demande d'AMM concerne une indication du produit pour le traitement de certains adultes ayant reçu un diagnostic de la Covid-19 dans l'Union européenne.



Estimant que cette recommandation 'ne reflète pas les données convaincantes générées par l'essai de phase 3 MOVe-OUT et par des études réelles', Merck et Ridgeback feront appel de cette décision et demanderont un réexamen de l'avis du CHMP.



Lagevrio est approuvé ou autorisé dans plus de 25 pays, dont l'Australie, le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine pour le traitement de certains adultes atteints de Covid-19. Il a été utilisé chez plus de quatre millions de patients dans le monde.



