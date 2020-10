Merck : changement à la tête du laboratoire de recherche

02/10/2020 | 16:44

Merck a annoncé aujourd'hui que le Dr Roger M. Perlmutter allait quitter ses fonctions de vice-président exécutif de Merck & Co. et de président de Merck Research Laboratories (MRL).



Le Dr Dean Y. Li lui succèdera à compter du 1er janvier 2021. Le Dr Perlmutter restera toutefois directeur non exécutif de MRL jusqu'au 30 juin 2021 pour faciliter une transition sans heurts.



Son successeur, Dean Li est actuellement vice-président sénior des sciences de la découverte et de la médecine translationnelle, chez MR et a rejoint Merck en 2017 après avoir occupé des postes de responsabilité croissante dans la recherche médicale translationnelle, dans l'Université de l'Utah.







