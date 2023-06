Merck : critères principaux atteints dans le cancer gastrique

Merck a annoncé vendredi que son immunothérapie vedette Keytruda avait atteint ses deux critères d'évaluation principaux lors d'une étude clinique de phase 3 consacrée au traitement de l'adénocarcinome de l'estomac ou de la jonction oeso-gastrique.



D'après le groupe pharmaceutique américain, l'essai a montré une amélioration significative d'un point de vue statistique de la survie sans progression de la maladie, en complément d'une chimiothérapie et de l'Herceptin de Roche, chez les patients exprimant exprimant PD-L1, soit 80% de la population de l'étude.



En 2021, le Keytruda avait été approuvé aux Etats-Unis, en association avec Herceptin et une chimiothérapie, dans le traitement de première ligne de la forme avancée non opérable ou métastatique de l'adénocarcinome de l'estomac ou de la jonction oeso-gastrique localement avancé chez les patients HER2-positifs.



L'essai dont les résultats ont été présentés aujourd'hui portait sur la forme avancée de la maladie.



