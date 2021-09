Merck : démarrage d'un essai dans la Covid-19

Merck (MSD hors Amérique du Nord) et Ridgeback Biotherapeutics annoncent le démarrage de l'essai clinique de phase 3 MOVe-AHEAD pour évaluer le molnupiravir, médicament antiviral expérimental par voie orale, pour la prévention de l'infection à la Covid-19.



Ils précisent que cette étude globale recrute des individus d'au moins 18 ans qui résident dans des foyers comprenant une personne ayant une infection, confirmée en laboratoire, au SARS-CoV-2 avec symptômes.



La sécurité et l'efficacité du molnupiravir sont aussi actuellement évaluées dans la partie 2 de l'étude globale de phase 3 en cours MOVe-OUT. Les données de l'étude sont attendues au cours du second semestre 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.