Merck : démontre l'efficacité du molnupiravir contre la Covid

Merck et Ridgeback Biotherapeutics ont annoncé aujourd'hui que le molnupiravir avait réduit le risque d'hospitalisation ou de décès d'environ 50 % chez les patients adultes à risque atteints de COVID-19 léger à modéré.



Ces résultats ont été obtenus lors d'une analyse intermédiaire portant sur ce médicament antiviral oral expérimental dans le cadre d'un essai de phase III.



Aucun décès n'a été signalé chez les patients ayant reçu du molnupiravir après 29 jours, contre 8 décès chez les patients ayant reçu le placebo.



A la vue de ces résultats, Merck prévoit de soumettre une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence du molnupiravir auprès de la FDA et prévoit de soumettre des demandes de commercialisation à d'autres organismes de réglementation dans le monde.





