Merck : départ du patron de la branche santé humaine

Le géant pharmaceutique américain Merck a annoncé jeudi que le président de son activité de santé humaine, Frank Clyburn, allait quitter le groupe pour prendre la tête d'une autre société.



Arrivé au sein de Merck en 2008, Clyburn avait gravi tous les échelons pour finalement devenir le patron de la branche de santé humaine en mars 2021.



Il avait occupé auparavant les fonctions de directeur commercial de la division et de président de l'activité mondiale d'oncologie.



Frank Clyburn quittera le groupe le 1er février pour prendre la direction générale d'IFF, un fabricant américain de parfums et d'arômes.



Merck précise qu'il prévoit de dévoiler le nom de son successeur dans les semaines qui viennent.



