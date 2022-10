Merck : des résultats positifs de son essai clinique du sotatercept

Merck, connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, a annoncé aujourd'hui les premiers résultats positifs de l'essai pivot de phase 3 Stellar évaluant l'innocuité et l'efficacité du sotatercept, une protéine de fusion expérimentale du récepteur de l'activine de type IIA-Fc en cours d'évaluation en tant que complément à une thérapie de fond stable pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP).



L'essai a atteint son principal critère d'évaluation de l'efficacité, démontrant une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la distance de marche de 6 minutes par rapport au départ à 24 semaines.