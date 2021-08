Merck : deux nouvelles indications pour Keytruda au Japon

Merck a annoncé jeudi que le ministère japonais de la Santé avait approuvé l'utilisation de Keytruda, son immunothérapie vedette, dans le cadre de deux nouvelles indications.



Suite à des données favorables de phase 3, l'anticorps va désormais pouvoir être prescrit à des patients atteints d'un cancer du sein récurrent dit 'triple négatif', inopérable et exprimant la protéine PD-L1



Keytruda va aussi pouvoir être administré aux patients atteints cancer colorectal inopérable et avancé avec une instabilité micro-satellitaire élevée (MSI-H).



Avec ces deux nouvelles autorisations, Keytruda est désormais approuvé dans 15 indications au Japon.



