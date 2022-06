Merck discute d'un possible rachat de Seagen, valorisé 27 mrd USD

New York (awp/afp) - La société pharmaceutique américaine Merck discute d'un possible rachat de la biotech spécialisée dans les traitements du cancer Seagen, affirme vendredi le Wall Street Journal.

Au prix de clôture jeudi, Seagen était valorisé 27 milliards de dollars. Son action s'envolait de 16% à la mi-séance vendredi tandis que celle de Merck, connu sous le nom MSD en dehors de l'Amérique du Nord, lâchait 1,5%.

Les deux entreprises discutent "depuis un certain temps" et un accord ne semble pas imminent, selon le quotidien économique qui cite des sources proches du dossier. Elles sont notamment conscientes du risque d'un blocage par les autorités de la concurrence et pourraient in fine décider de nouer un vaste partenariat commercial plutôt que de procéder à une opération d'acquisition.

Merck et Seagen, qui collaborent déjà sur des projets de recherche, n'avaient pas dans l'immédiat répondu à une sollicitation de l'AFP.

Avec Seagen, Merck renforcerait son portefeuille de médicaments anticancéreux, actuellement dominé par son blockbuster Keytruda.

La biotech américaine développe des thérapies ciblées, avec l'objectif de viser les cellules cancéreuses avec plus de précisions, diminuant ainsi les effets secondaires.

Seagen, qui a dégagé un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars en 2021, travaille aussi sur des traitements ciblant les tumeurs solides et les cancers hématologiques.

afp/rp