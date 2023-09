Merck : donnée encourageantes pour le Gardasil dans le VPH

Merck a annoncé de nouvelles données de suivi à long terme (LTFU) sur 10 ans publiées dans la revue Pediatrics, pour les filles et les garçons de 9 à 15 ans ayant reçu un schéma thérapeutique à trois doses de Gardasil®9 (vaccin 9-valent contre le virus du papillome humain, recombinant).



L'étude LTFU a été menée de 2009 à 2021 dans 13 pays et cinq continents.



'Ces données mettent en évidence l'importance de Gardasil dans la prévention de certains cancers et maladies liés au VPH plus tard dans la vie', a déclaré le Dr Eliav Barr, vice-président senior, responsable du développement clinique mondial et médecin-chef des Laboratoires de recherche Merck.



'Les cancers et les maladies liés au VPH constituent un problème de santé publique important. Ces solides résultats d'étude nous rappellent que nous devons faire tout notre possible pour augmenter et récupérer les taux de vaccination à l'échelle mondiale afin d'aider à protéger toutes les personnes éligibles contre certains cancers liés au VPH', a-t-il ajouté.



