Merck : données de phase 2b positives dans le mélanone

Moderna et Merck (MSD hors Amérique du Nord) annoncent des résultats détaillés positifs d'un essai de phase 2b évaluant mRNA-4157 (V940) en association avec Keytruda, chez les patients atteints d'un mélanome à haut risque réséqué (stade III/IV).



Dans l'ensemble de la population en intention de traiter, le traitement a démontré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie sans récidive, et a réduit le risque de récidive ou de décès de 44% par rapport à Keytruda seul.



Des données supplémentaires de l'étude seront partagées lors d'une prochaine réunion de l'AACR et publiées dans une publication évaluée par des pairs. Les entreprises avaient précédemment annoncé des données positives de cette étude en décembre 2022.



Moderna et Merck lanceront une étude de phase 3 chez des patients atteints de mélanome adjuvant en 2023 et l'étendront rapidement à d'autres types de tumeurs, y compris le cancer du poumon non à petites cellules.



