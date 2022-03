Merck : échec d'un essai clinique sur le Keytruda

Merck a annoncé mardi l'arrêt d'un essai clinique de Phase 3 portant sur son immunothérapie vedette, Keytruda, dans le traitement du cancer de la prostate.



Le géant pharmaceutique américain dit avoir stoppé l'étude sur la recommandation du comité indépendant de contrôle des données, qui a pris connaissance des premiers résultats de l'étude.



Selon ces données, l'association du Keytruda de Merck et du Lynparza, développé avec AstraZeneca, n'a pas permis d'améliorer la survie globale des patients, l'un des deux critères principaux retenus dans le cadre de l'essai, par rapport au traitement existant de la maladie (abiraterone acetate ou enzalutamide).



L'étude portait plus précisément sur le traitement de la cancer de la prostate résistant à la castration ayant progressé malgré une chimiothérapie et l'administration d'abiraterone acetate ou d'enzalutamide.



Coté à la Bourse de New York, le titre Merck parvenait à progresser de 1,3% mardi malgré cette annonce.



