Merck : espoirs autour du Keytruda dans le cancer du foie

Merck a annoncé aujourd'hui qu'un essai de phase III portant sur le Keytruda chez des patients asiatiques atteints d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) avancé (cancer du foie) préalablement traités avec le sorafénib, avait atteint son critère d'évaluation principal de survie globale (SG).



L'étude a mis en évidence une amélioration statistiquement significative de la SG dans le schéma thérapeutique incluant le Keytruda par rapport à celui incluant un placebo.



Le laboratoire précise que l'étude a également atteint ses principaux critères d'évaluation secondaires, en matière de survie sans progression et de taux de réponse objective.



'Il est très encourageant que le Keytruda ait considérablement amélioré la survie globale dans cette étude, et nous sommes impatients de collaborer avec les autorités réglementaires le plus rapidement possible', a réagi le Dr. Scot Ebbinghaus, vice-président en charge de la recherche clinique chez Merck Research Laboratories.



Les résultats de l'étude seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale, ajoute Merck.





