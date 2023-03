Merck : essai non-concluant dans le cancer du poumon NSCLC

Merck a fourni hier soir une mise à jour portant sur un essai de phase II évaluant le MK-7684A, soit une coformulation de vibostolimab et de pembrolizumab (Keytruda), avec ou sans docétaxel, pour le traitement des patients atteints de cancers du poumon non à petites cellules (NSCLC), avec maladie évolutive après traitement par immunothérapie et chimiothérapie doublet à base de platine.



Les résultats du bras ouvert de cette étude montrent que la coformulation n'a pas atteint le critère d'évaluation principal de la survie sans progression (SSP) et était numériquement moins efficace que le docétaxel.



Merck informe les investigateurs de l'étude que les patients de ce bras de l'étude doivent passer à un traitement standard, sauf indication contraire du médecin.



'Sur la base des réponses que nous avons observées à ce jour dans le programme de recherche de signaux de phase 1/2, nous poursuivons notre programme de recherche complet évaluant le MK-7684A dans un large éventail de cancers, y compris le poumon, d'autres tumeurs solides et les cancers du sang', indique le Dr Eliav Barr, vice-président senior, responsable du développement clinique mondial et médecin-chef au sein des Laboratoires de recherche Merck.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.