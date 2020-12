Merck : la FDA accorde une revue prioritaire pour Keytruda

Merck a annoncé que la Food and Drug Administration américaine a accepté sa demande pour une nouvelle utilisation élargie de son immunothérapie anticancéreuse Keytruda plus la chimiothérapie, et a accordé une revue prioritaire.



La demande concerne le traitement de première ligne du cancer de l'oesophage et de la jonction gastro-oesophagienne localement avancé, non résécable ou métastatique, une maladie agressive au pronostic défavorable.



La FDA a déjà approuvé le Keytruda pour le traitement du mélanome, du cancer du poumon non à petites cellules, du cancer de la tête et du cou à cellules squameuses et du lymphome de Hodgkin classique.



Keytruda est connu comme un anticorps monoclonal conçu pour agir en stimulant la réponse immunitaire du corps pour combattre les tumeurs solides.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.