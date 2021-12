Merck : la FDA autorise en urgence le traitement anti-Covid

L'agence américaine des médicaments a annoncé jeudi avoir accordé une autorisation en urgence au traitement contre la Covid-19 mis au point par Merck.



La FDA précise que le feu vert concerne l'utilisation de molnupiravir chez les patients atteints des formes légères ou modérées de la Covid présentant des risques de progression vers une forme grave de la maladie.



L'agence sanitaire ajoute que l'administration de molnupiravir n'a pas été autorisée chez les moins de 18 ans en raison de ses effets potentiels sur la croissance des os et des cartilages.



Le produit n'a pas été approuvé, non plus, pour la prévention pré-exposition ou post-exposition au virus, souligne la FDA, qui rappelle que le médicament de Merck ne constitue pas une alternative à la vaccination.



