Merck : la FDA refuse d'approuver gefapixant

Merck a annoncé lundi que la Food and Drug Administration (FDA) avait refusé d'autoriser en l'état gefapixant, son comprimé expérimental contre la toux chronique.



L'autorité de santé américaine avait accepté l'an dernier de se pencher sur la demande d'enregistrement déposée par le groupe biopharmaceutique.



Dans sa lettre de réponse, la FDA réclame des informations complémentaires concernant l'efficacité du produit, un antagoniste des récepteurs P2X3 étudié dans le cadre du traitement de la toux chronique réfractaire et de la toux chronique inexpliqué chez l'adulte.



La semaine passée, les autorités sanitaires japonaises avaient approuvé la mise sur le marché du médicament dans ces deux indications.



