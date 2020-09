Merck : lance une campagne mondiale contre la rage

28/09/2020 | 13:16

Merck Animal Health, une division de Merck & Co. a annoncé aujourd'hui le lancement d'une campagne mondiale de vaccination des chiens contre la rage.



Cette campagne a pour objectif de sensibiliser les vétérinaires, les propriétaires de chiens et les bénévoles.



' En cette Journée mondiale de la rage, nous voulons reconnaître le rôle inestimable que jouent les chiens dans nos vies. Lorsque nous protégeons nos chiens de la rage, nous nous protégeons également de cette maladie mortelle '.



' Depuis plus de 20 ans, Merck Animal Health, à travers le programme Afya, se consacre à la prévention de la rage et a fait don de plus de trois millions de doses de vaccin antirabique pour aider à atteindre l'objectif 'Zéro d'ici 2030' de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) '.



