Merck : le CHMP approuve le Keytruda pour des cancers du sein

Merck annonce aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation du Keytruda associé à une chimiothérapie en tant que traitement de certains cancers du sein triple négatif (TNBC) localement récurrents, non résécables ou métastatiques, n'ayant pas reçu de chimiothérapie antérieurement.



En effet, les résultats d'une étude de phase III montrent que Keytruda associé à une chimiothérapie (nab-paclitaxel, paclitaxel ou gemcitabine/carboplatine) a ' significativement amélioré ' la survie sans progression et la survie globale des patients, par rapport à la chimiothérapie seule.



Les données détaillées de l'étude seront présentées à l'occasion du congrès de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) le 19 septembre.



La Commission européenne doit désormais étudier la recommandation du CHMP avant d'autoriser une éventuelle mise sur le marché dans l'Union européenne.





