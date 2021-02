Merck : le Dr Mayo élu au conseil d'administration

Merck a annoncé aujourd'hui que le Dr Stephen 'Steve' L. Mayo, professeur au California Institute of Technology, rejoindra le conseil d'administration de la société à compter du 15 mars 2021, portant à 14 le nombre de membres du conseil.



Professeur de biologie et de chimie au California Institute of Technology, le Dr Mayo y a occupé divers postes, notamment celui de vice-président et président de la division de biologie et de génie biologique.



Le Dr Mayo a obtenu son baccalauréat en chimie à l'Université d'État de Pennsylvanie avant de décrocher son doctorat en chimie au California Institute of Technology.



