Merck : le Lynparza approuvé comme soin de 3 cancers au Japon

Merck annonce que le Lynparza (olaparib) a reçu trois approbations au Japon et pourra donc être utilisé pour traiter les cancers avancés de l'ovaire, de la prostate et du pancréas.



Les autorités se sont appuyées sur les résultats positifs des essais PAOLA-1 (cancer ovarien), PROfound (cancer de la prostate) et POLO (cancer du pancréas) de phase III, qui ont chacun été publiés dans le New England Journal of Medicine, indique AstraZeneca.



Selon le Dr Roy Baynes, directeur médical et vice-président senior chez Merck Research Laboratories, ces approbations vont permettre de progresser vers une médecine personnalisée et changer la façon de traiter les cancers.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.