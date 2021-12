Merck : le Royaume-Uni commande 1,75M de pilules anti-covid

Merck et Ridgeback Biotherapeutics ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Royaume-Uni avait prévu d'acheter 1,75 million de doses supplémentaires de molnupiravir, une pilule antivirale destinée à combattre le Covid.



Le gouvernement avait précédemment commandé 480 000 doses et ce nouveau contrat porte ainsi à 2,23 millions le nombre de doses de molnupiravir commandées par Londres.



Ce traitement sera commercialisé au Royaume-Uni sous le nom commercial de Lagevrio.



Pour rappel, le molnupiravir a reçu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle au Royaume-Uni début novembre, en tant que traitement du COVID-19 léger à modéré chez les adultes.



Une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence pour le molnupiravir est en cours d'examen par la Food and Drug Administration des États-Unis.





