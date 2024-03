Merck : le titre au plus haut après un feu vert de la FDA

Le 27 mars 2024 à 16:57 Partager

L'action Merck signe la plus forte hausse de l'indice Dow Jones mercredi et atteint son plus haut niveau historique après le feu vert des autorités de santé américaines à la prescription de son Winrevair (sotatercept) pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire.



Vers 11h45 (heure de New York), le titre du groupe biopharmaceutique grimpe de 3,8% après être monté au-delà de 133 dollars, un record dans l'histoire boursière du laboratoire.



'L'approbation de sotatercept représente le meilleur scénario possible dans la mesure où elle ne s'accompagne d'aucune condition particulière', soulignent les analystes de Bank of America.



'Sa posologie ne s'assortit d'aucun avertissement ('black box' du fait du liséré noir qui l'entoure sur la boîte du médicament, NDLR) ni de REMS (évaluation et limitation des risques) ou de restriction fonctionnelle', ajoute BofA.



Le bureau d'études ajoute que le médicament, administré en sous-cutané, pourrait être utilisé par les patients à leur domicile, à condition qu'elle s'accompagne d'une surveillance par un professionnel de santé.



S'il accueille tout aussi favorablement la validation sans réserve du produit, contrairement aux craintes qui avaient pu être manifestées par les investisseurs, UBS s'attend à un lancement réussi pour le sotatercept, qu'il voit atteindre des ventes de 650 millions de dollars dès 2024.



L'intermédiaire évalue ainsi la valeur de sotatercept dans la seule hypertension artérielle pulmonaire à 22 dollars par action, sur la base de ventes annuelles attendues à 8,2 milliards de dollars in fine.



Jefferies dit aussi s'attendre à une commercialisation pleine de succès, anticipant au final des ventes annuelles de 11 milliards de dollars pourle médicament, ce qui le conduit à relever son objectif de cours de 140 à 145 dollars sur le titre.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.