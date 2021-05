Merck : Organon cotera d'emblée sur l'indice S&P 500

Organon, la nouvelle entité de Merck regroupant ses activités dans la santé des femmes, fera son entrée sur l'indice S&P 500 dès son entrée en Bourse le jeudi 3 juin.



S&P Dow Jones Indices a annoncé jeudi que la filiale de Merck remplacerait le spécialiste texan du raffinage HollyFrontier, appelé à sortir de l'indice de réféfence à l'issue de la séance du 3 juin.



Organon s'est spécialisé dans les domaines de la contraception, de la fertilité, mais détient également des médicaments biosimilaires en immunologie, en oncologie et en dermatologie.



Sa première cotation est prévue pour le jeudi 3 juin.



Sa scission intervient alors que Merck cherche à se recentrer sur l'oncologie, les vaccins et les médicaments hospitaliers (VIH et antibiothérapie).



