Merck : Sigma-Aldrich reçoit une amende de 7,5 ME de la CE

La Commission européenne annonce aujourd'hui avoir infligé une amende de 7,5 millions d'euros à Sigma-Aldrich pour avoir fourni des informations 'inexactes ou trompeuses' à la Commission, alors qu'elle enquêtait sur le rachat de Sigma-Aldrich par Merck, au titre du règlement de l'UE sur les concentrations.



Il ressort en effet que Sigma-Aldrich n'a pas informé la Commission qu'un projet d'innovation appelé iCap était étroitement lié à l'activité cédée et spécifiquement développé pour des produits inclus dans l'activité cédée.



'Non seulement le projet n'a pas été divulgué ni examiné dans les propositions de mesures correctives, mais des informations à ce sujet ont également été dissimulées dans les réponses à des demandes d'informations spécifiques', note la Commission.



Elle précise de plus que 'la fourniture par Sigma-Adrich d'informations inexactes ou trompeuses avait pour but d'éviter le transfert du projet en cause à l'acquéreur de l'activité cédée.'



La décision de ce jour n'a toutefois pas d'incidence sur la décision de la Commission d'autoriser l'opération.



