Merck : a finalisé l'acquisition de Pandion Therapeutics

Merck a annoncé aujourd'hui la conclusion réussie de l'OPA réalisée par l'intermédiaire d'une filiale, sur toutes les actions ordinaires en circulation de Pandion Therapeutics à un prix d'achat de 60 $ l'action.



À l'expiration de l'OPA, 27 770 123 actions ordinaires de Pandion, soit environ 88,6% des actions ordinaires en circulation de Pandion sur une base entièrement diluée, ont été déposées, indique Merck qui prévoit ' de payer rapidement '.



Merck a finalisé l'acquisition de Pandion aujourd'hui, via une fusion entre sa filiale à 100% et Pandion. Les actions n'ayant pas été apportées à l'offre ont été annulées et converties en droit à recevoir la somme de 60 $ par action.



À l'issue de la fusion, Pandion est donc devenue une filiale à 100% de Merck. Les actions ordinaires de Pandion ne seront plus cotées ou négociées sur le Nasdaq Global Select Market.







