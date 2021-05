Merck : accord de collaboration clinique avec Xilio

La société de biotechnologies américaine Xilio Therapeutics a annoncé mardi le démarrage d'une collaboration clinique avec le géant pharmaceutique Merck.



L'accord vise à étudier la tolérance et l'efficacité de XTX101, l'anticorps anti-CTLA-4 sélectif de tumeurs développé par Xilio, en combinaison avec Keytruda, l'anticancéreux-vedette de Merck.



L'essai clinique de phase 1 sera conduit par Xilio, avec l'objectif d'étudier les effets de XTX101 seul et de l'association des deux molécules dans le cadre du traitement des patients présentant des tumeurs solides.



