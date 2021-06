Merck : la CE valide une nouvelle indication du Keytruda

Merck a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) avait approuvé l'usage du Keytruda associé à une chimiothérapie à base de platine et de fluoropyrimidine dans le cadre du traitement de première intention des patients atteints de certains carcinomes de l'oesophage localement avancés ou de certains adénocarcinomes.



Cette approbation s'appuie sur les résultats d'une étude de phase III ayant montré que le traitement associant le Keytruda avait réduit le risque de décès de 27% par rapport au protocole sans Keytruda.



Cette approbation permet la commercialisation du Keytruda dans le cadre de cette association de traitement dans les 27 États membres de l'Union européenne plus l'Islande, le Lichtenstein, la Norvège et l'Irlande du Nord.



Merck précise que les études autour du Keytruda se poursuivent, notamment pour les cancers colorectaux, de l'oesophage, de l'estomac, de l'hépatobiliaire, du pancréas.



